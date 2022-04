Roodhooft beschouwt voor op Parijs-Roubaix: "Dan kan het een succesverhaal worden"

Christophe Roodhooft wil met Mathieu van der Poel een unieke dubbel Ronde-Roubaix pakken. "Maar ons voorjaar is al geslaagd", houdt hij de druk af.

"We kunnen onszelf nu al acht op tien geven", aldus Roodhooft in Het Laatste Nieuws. "Het was niet makkelijk dit voorjaar, we hadden de problemen van iedereen."

Met oog op Roubaix vermoed hij dat zijn poulain Mathieu van der Poel zomaar kan winnen. En het plannetje is duidelijk.

Uitstijgen

"Op 161 kilometer van de streep beginnen de kasseien en is het vooral iedereen die zichzelf probeert te redden."

"Als we dan nog met drie man rond Mathieu zitten, dan kan het een succesverhaal worden. Vermeersch, Merlier en Dillier? Zoiets, maar pech is een bepalende factor en de drie anderen mogen gerust boven zichzelf uitstijgen."