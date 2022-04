Uitsluiting wereldkampioene is goed nieuws voor ... Lotte Kopecky

In de volgende race in de World Tour zullen we de Belgische driekleur opnieuw niet zien rijden in het peloton, want Lotte Kopecky is heel goed bezig.

Lotte Kopecky heeft al flink geoogst in de World Tour 2022 bij de dames, zoveel is duidelijk geworden na Parijs-Roubaix. 1680 punten Met onder meer een zege in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche en ook ereplaatsen in de Ronde van Drenthe en nu Parijs-Roubaix is ze de nieuwe leider in de World Tour. Ze springt met 1680 punten opnieuw op en over wereldkampioene Elisa Balsamo (1636), die werd uitgesloten in Parijs-Roubaix. Annemiek Van Vleuten (860) is op respectabele afstand voorlopig derde.