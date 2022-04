Wuyts kristalhelder: "Niets doet vermoeden dat Wout van Aert een huichelaar is"

Michel Wuyts is een man met een mening, altijd en overal. Het is ook in het paasweekend niet anders.

Zo heeft Michel Wuyts het gehad over Wout van Aert, die na een coronabesmetting de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race aan zich moest laten passeren. "Niets doet vermoeden dat Wout van Aert een huichelaar is", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Nu niet en in het verleden niet." Woord "Ze bestaan nog, sportlui die je op hun woord mag geloven. Vorig jaar werd ook gezegd dat zijn dalende vormcurve mist spuien was, maar dat was niet zo." "Carrefour de l'Arbre halen zou al een wonder zijn en winnen een mirakel. Dat is wat van Aert echt denkt na zijn covid-besmetting."