Greg Van Avermaet maakt de balans op van Parijs-Roubaix: "We hadden er wat meer van verwacht"

De verwachtingen voor Parijs-Roubaix werden niet helemaal ingevuld door Greg Van Avermaet. Interessant om eens bij hem te horen hoe dat kwam.

Van Avermaet kwam als zeventiende over de streep. Niet het beoogde resultaat. "Het kon beter zijn, hé", geeft de winnaar van de editie van 2017 meteen toe. "We hadden er met zijn allen wat meer van verwacht. Ik kwam net een paar centimeter te kort om aan te sluiten bij de eerste groep met favorieten. Mathieu van der Poel kon op dat moment vertrekken. Ik denk dat het door een lekke band van Oliver Naesen was dat de breuk ontstond."

Nadien waren ze bij AG2R Citroën dus op achtervolgen aangewezen. "We waren met twee-drie mannen aan het proberen om het gat dicht te rijden, maar we geraakten net niet bij die eerste groep. Dat is zonde, want anders is het een gemakkelijkere koers. Als je kan aanklampen bij die eerste groep, kom je vooraan. Vanuit die tweede groep was het moeilijk om terug te komen."

RUSTIGE WEEK

Dat bleek ook: na een vrij anonieme koers in de top 20 eindigen, was het enige wat Van Avermaet restte. "We gingen voor een goed resultaat voor de ploeg. je verwacht er dus wel meer van." Voor de Ardennenklassiekers past hij dit jaar. Een goed moment dus om wat rust in te lassen. "Nu doe ik het een week rustig aan en nadien volgt mijn opbouw naar de Tour de France."