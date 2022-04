OFFICIEEL: 20-jarig Belgisch talent Lennert Van Eetvelt zal bij Lotto doorstromen en tekent eerste profcontract

Groot talent zit soms in de eigen rangen. Daar lijken ze bij Lotto in het geval van Lennert Van Eetvelt wel in te geloven. De 20-jarige renner heeft een profcontract getekend.

Van Eetvelt is Belgisch kampioen tijdrijden en werd pas nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik voor U23. Het is dus wel duidelijk dat Van Eetvelt heel wat in zijn mars heeft. De jonge Belg tekende een contract voor 2023 en 2024. Hij maakt dus vanaf volgend jaar deel uit van de WorldTour-ploeg, als Lotto op dat niveau actief kan blijven.

"Ik rijd al drie jaar bij het Development Team en ben ook al mee geweest op stage met de profs", geeft Van Eetvelt aan van welke ervaringen hij al kon proeven. "De overstap voelt heel geleidelijk en natuurlijk aan. Uit al die renners die voor mij deze stap gezet hebben, blijkt wel dat Lotto Soudal goed weet hoe ze jongeren moeten brengen."

📢Transfer news!



Stepping 🆙



We're delighted to announce that current Lotto Soudal Development rider Lennert Van Eetvelt will turn pro and join our WorldTeam from next year! 🙌 pic.twitter.com/J9ZO0rV2u3 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) April 19, 2022

Het schetsen van zijn kwaliteiten is ook aan de orde nu de overstap van de beloften naar de profs lonkt. "Ik ben een puncher, maar kan ook goed mee als het langer bergop gaat en heb een goede tijdrit. Wat voor renner ik bij de profs zal worden, durf ik nu nog niet te zeggen. Maar ik kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen tot een sterke profrenner."