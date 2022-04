Switch die Dave Brailsford met Ineos wilde maken volledig geslaagd: "Ook geliefd worden voor de manier waarop"

Toen Dave Brailsford aankondigde dat hij met Ineos een switch wilde maken en op een andere manier wilde koersen, zullen velen de wenkbrauwen even gefronst hebben. Het is echter een succes geworden.

"Twee jaar geleden was een kantelpunt", haalt Brailsford aan in Het Laatste Nieuws. "We zijn toen gaan beseffen dat we anders moesten gaan koersen. Vandaag koersen we meer vooraan, meer agressief, meer gedurfd." De Brit zag ook wel in dat niet langer op de ouder wordende Froome geteerd kon worden.

Weg dus met de versmachtende controle, een offensievere koersstijl deed zijn intrede bij Ineos. "Daar is hard over nagedacht: we wilden niet alleen respect krijgen voor onze overwinningen, maar ook geliefd worden voor de manier waarop. Ik denk dat we nu een ploeg zijn die mensen misschien wel leuk vinden om naar te kijken."

MENTALITEIT JONGEREN FANTASTISCH

Ook opvallend: de resultaten in de klassiekers worden mee bewerkstelligd door een jonge garde. Een Ineos 2.0, zeg maar. "We hebben een groep jonge renners binnengebracht en hun mentaliteit is fantastisch. Ze brengen zo veel energie en verlangen mee. Ze bijten in de hielen van de oudere gasten, die op hun beurt gaan 'pushen'. Het stimuleert zelfs de staf."