Evenepoel verduidelijkt rolverdeling: "Ik krijg beschermde rol, maar er is iemand anders die het meeste kans maakt"

Ook Evenepoel tekende present aan de start en dan schrikt de concurrentie toch een beetje. De rol die hij op zich neemt in de Waalse Pijl, is niet die van absolute kopman.

"Voor ons is het simpel", legde Remco Evenepoel uit aan de start van de Waalse Pijl. "We hebben de man die het sterkst was op de laatste beklimming de laatste jaren", verwijst hij naar drievoudig winnaar Alaphilippe. "Eén troef, die we zo goed mogelijk aan de voet willen brengen, en dan is het aan hem om het af te maken."

Als Alaphilippe de kopman is, volgt uiteraard de vraag wat de rest bij Quick-Step juist moet doen. "Voor de anderen in de ploeg is de taak vooral om op te vangen. Geen gevaarlijke groep laten wegrijden en mee te zitten met een vlucht. Ik denk dat iedereen weet wie de aankomst het beste kent."

EEN JAAR VERTRAGING

Dat wil nog niet zeggen dat we in het geval van Evenepoel van een zuivere helper kunnen spreken, toch? "Ik krijg een beschermde rol, maar er is nog iemand anders in onze ploeg die het meeste kans maakt." Met een paar pittige verkenningen heeft Evenepoel zich wel klaargestoomd voor de Ardennenklassiekers. "Ik kijk er heel hard naar uit. Ik ben blij dat ik hier kan staan, al is het zeker met een jaar vertraging."