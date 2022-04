Jumbo Visma legt uit wat we van Wout van Aert mogen verwachten in Luik-Bastenaken-Luik

Jumbo Visma rijdt met deze week met maar liefst drie kopmannen de Ardennenklassiekers.

Ploegleider Niermann heeft veel vertrouwen in zijn ploeg voor Luik-Bastenaken-Luik, maar ziet zijn team niet de favoriet in huis hebben. “Wij stellen Wout op omdat we geloven dat hij kans heeft en niet omdat we denken dat hij halfweg zal lossen. Maar de topfavoriet komt uit Slovenië en rijdt helaas niet bij ons in de ploeg”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De tegenstand zal groot zijn. “Ik heb net de voorlopige startlijst van Luik bekeken en dan zie je toch dat UAE ook met een indrukwekkend team komt afgezakt. Voldoende sterk om de wedstrijd te controleren in dienst van Pogacar. Dan is het aan ons om met zoveel als mogelijk renners in de finale te geraken. Maar laten we zeker Quick-Step niet vergeten met Alaphilippe en Evenepoel. Zij zullen er ook staan. Maar nogmaals, de favoriet komt uit Slovenië en heet Tadej Pogacar.”

Wout van Aert rijdt ook niet zomaar mee, hij zal zich hoe dan ook willen laten zien. “Deze wedstrijd stond niet op zijn planning, maar dat betekent niet dat hij zonder druk aan de start staat. Van mij hoeft hij zich geen druk op te leggen, maar Wout is een renner die zichzelf altijd druk oplegt. Hij zal zich ook zondag willen tonen.”