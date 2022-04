Mathieu van der Poel richt zijn blik vooruit: "Iedereen zegt dat je er beter van wordt"

Het voorjaar was zeker geslaagd voor Mathieu van der Poel, maar nu gaat de aandacht naar wat meer dan dat.

De aandacht van Mathieu van der Poel is vanaf nu op de Giro d’Italia gericht. “Met het oog op de toekomst”, vertelt de Nederlander aan WielerFlits.

De Tour de France van vorig jaar deed hem snakken naar meer rondewerk. “Het is ook half op eigen vraag geweest. De Giro is een wedstrijd die me aanspreekt. Ik denk dat het voor mij in de toekomst zeker goed gaat zijn, om voor mijn evolutie als renner een grote ronde te rijden. Zeker als je ziet wat voor een voorjaar ik nu heb gereden. Dat was niet heel uitgebreid.”

De Giro zou hem veel meer moeten liggen dan een andere ronde. “De motor nog net iets groter. Dat is wel iets waaraan ik nog moet werken. Ik heb nog geen grote ronde gereden, terwijl ik 27 jaar ben. Iedereen zegt het toch altijd dat je beter wordt van een grote ronde, dus ik ben benieuwd.”