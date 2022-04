Team BikeExchange-Jayco met Australiër als kopman voor twee Ardennenkoersen

Michael Matthews is de kopman bij Team BikeExchange-Jayco voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

De 31-jarige Australiër wordt het speerpunt van Team BikeExchange-Jayco. “Ik voel me goed, de benen zijn goed en ik ben twee keer zevende geworden in mijn laatste twee wedstrijden hiernaartoe, dus ik voel me klaar en gemotiveerd voor deze Ardense klassiekers”, zei Matthews op de website van zijn ploeg.

“De Waalse Pijl is altijd een zware koers en de Muur van Hoei wordt er nooit makkelijker op. Ik was hier al eens vijfde, dus dat geeft me het vertrouwen dat als ik op de juiste plaats zit, ik een goed resultaat kan neerzetten. Luik is een van de monumenten en een koers die ik heel graag zou willen winnen.”

De bedoeling is dat Matthews naar een podiumplaats fietst. “Het is een wedstrijd die bij me past. Ik verwacht dat er echt aanvallend gekoerst wordt zoals we de laatste tijd in zulke wedstrijden al hebben gezien, maar we hebben een goede gemixte ploeg voor de verschillende situaties die zich kunnen voordoen.”