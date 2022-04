Dokters hebben goede hoop op volledig herstel Milan Vader

Eerder vandaag berichtten we al dat de Nederlandse renner Milan Vader opnieuw naar Nederland mag om daar te revalideren na zijn zware crash. Nu komt ook de familie van Vader met goed nieuws.

Milan Vader kwam in de 5e etappe van de Ronde van het Baskenland zwaar ten val en werd in het ziekenhuis enkele dagen in coma gehouden omdat hij zo beter zou kunnen herstellen van al zijn verwondingen.

Volgens de familie van Vader hebben de dokters er goede hoop in dat Vader volledig zal herstellen van zijn blessures en opnieuw renner kan worden. "De vooruitzichten zijn goed. De mensen hier zeggen dat ze aan hem zien dat hij een topsporter is. Milan informeerde meteen zijn ploeggenoten nadat hij wakker was geworden"", vertelt de familie van Vader aan het Zeeuwse dagblad.