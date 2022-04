Sébastien Grignard vervangt binnen Lotto-Soudal zieke Andreas Kron voor Luik-Bastenaken-Luik

Lotto-Soudal heeft in extremis zijn selectie voor Luik-Bastenaken-Luik moeten wijzigen. De Deen Andreas Kron is ziek. Hij wordt vervangen door Sébastien Grignard. Kron kon door ziekte ook al niet aan de Waalse Pijl deelnemen.

De selectie van Lotto-Soudal telt nu 6 Belgen. Philippe Gilbert, Tim Wellens, Sébastien Grignard, Harm Vanhoucke, Sylvain Moniquet, Viktor Verschaeve en de Brit Matthew Holmes behoren tot de selectie. Tim Wellens en Philippe Gilbert blijven de kopmannen.

Roster change for @LiegeBastogneL ⬇️



Unfortunately, @andreaskron98 is still suffering from illness and won't be able to start #LBL tomorrow.



He will be replaced by @seb_grignard. pic.twitter.com/y45K1jFIve