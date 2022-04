Fabian Cancellara stelt zich serieuze vragen bij potentieel van Mathieu van der Poel

Fabian Cancellara heeft serieuze twijfels of Mathieu van der Poel er ooit in zal slagen om Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven.

“Het is een moeilijke race voor Mathieu. Als je hem ziet op de kasseien, ziet het er niet zo vloeiend uit als bij de anderen, zoals Van Baarle, Van Aert en Küng. Zij ogen meer smooth op deze ondergrond”, is Cancellara heel duidelijk bij Cyclingnews.

Cancellara zegt veel respect te hebben voor wat Mathieu van der Poel voor de wielersport doet, maar zijn stijl van koersen past niet bij Parijs-Roubaix.

Dit jaar verliep het een pak minder voor de Nederlander. “Het was niet de Mathieu die we eerder in de klassiekers hebben gezien. We hebben nergens de 'wow-factor' gezien dit voorjaar. Desondanks moet hij heel sterk zijn geweest om Tadej Pogacar te kloppen in Vlaanderen.”

Cancellara ziet vooral dat Van der Poel dit jaar niet kan aanvallen zoals hij dat anders doet. “Hij maakte natuurlijk een badass move in de sprint in De Ronde, maar hij viel niet aan op de Kwaremont of de Paterberg. Ook in Roubaix kan niemand het verschil maken toen Van Baarle was weggereden.”