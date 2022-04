🎥 QuickStep-Alpha Vinyl kondigt docufilm over Luik-Bastenaken-Luik aan met knappe trailer

Luik-Bastenaken-Luik moest het voorjaar van QuickStep-Alpha Vinyl goedmaken en dat gebeurde uiteindelijk ook met de zege van Remco Evenepoel.

Onderweg zag het er eventjes helemaal anders uit toen wereldkampioen Julian Alaphilippe gewond raakte tijdens een grote valpartij in het peloton.

Deze Luik-Bastenaken-Luik vatte het voorjaar van QuickStep-Alpha Vinyl helemaal samen. “Een geweldige dag, een rollercoaster van emoties, een verschrikkelijke valpartij, een grote aanval en een memorabele overwinning in het oudste Monument”, laat de ploeg weten.

QuickStep-Alpha Vinyl kondigt meteen ook een docufilm aan om het verhaal van deze Luik-Bastenaken-Luik samen te vatten. De trailer is alvast veelbelovend.

An amazing day, a roller coaster of emotions, a terrible crash, a big attack and a memorable win in the oldest Monument.



Next week, we'll have a great docufilm to tell the story of the Wolfpack's day at Liège–Bastogne–Liège, but until then we have a teaser to whet your appetite. pic.twitter.com/K4nDNBeW4r