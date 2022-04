Voor vader Evenepoel mogen kritiek en bedreigingen nu stoppen: "Op zijn 20ste twee maand met een pamper thuisgezeten"

De ontlading in het kamp van Remco Evenepoel was bijzonder groot, ook bij vader Patrick Evenepoel.

Nochtans waren de voortekenen niet echt gunstig. Remco Evenepoel startte immers met nummer 13, het ongeluksgetal. Maar voor Evenepoel werd het zijn grote geluksnummer.

Vader Patrick Evenepoel liet na de koers horen dat zijn zoon en de familie geregeld bedreigd wordt. “Het is best heftig als mensen je zoon of jou als ouder uitschelden of zelfs bedreigen. Ik krijg geregeld brieven. Hopelijk stopt dat nu. Het is nooit goed genoeg als het om Remco gaat”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De val in Lombardije was veel zwaarder dan veel mensen denken. “Een vierde plek, dat is niet genoeg, maar mensen weten niet dat hij op zijn 20ste twee maanden thuis heeft gezeten met een pamper. Misschien kwam de Giro te vroegen en misschien heeft hij stommiteiten gedaan, maar vandaag zijn we trots. Wij verwachten niets van hem, zolang hij zich maar amuseert.”