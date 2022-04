Ethan Hayter na winst in proloog van Romandië: "Het is geweldig om zo terug te keren in het peloton"

Ethan Hayter is heel tevreden na zijn winst in de proloog van de Ronde van Romandië. "Ik wou het een kans geven en het draaide goed uit", zegt de Hayter.

De laatste wedstrijd van Ethan Hayter was in maart. Hij reed toen de Settimana Coppi e Bartali. "Na die koers laste ik een rustperiode in", zegt Hayter. "Eerder dit seizoen had ik ook al enkele tegenslagen gehad."

"Koersen was een tijdje geleden voor mij", gaat hij verder. "Dus het was een shock voor mijn lichaam, maar het ging goed. Bergop trapte ik vaak 600 watt en ik nam elke bocht vol. De laatste nam ik aan bijna 70km/h."

Het gevolg was winst voor Hayter en de groene leiderstrui. "Het is geweldig om zo terug te keren in het peloton."

Hayters ploegmaat bij INEOS Grenadiers, Geraint Thomas, zette de 4e tijd neer. "Het was een beetje grappig om die proloog na Luik-Bastenaken-Luik te rijden", zegt Thomas. "Ik gaf alles, maar op het einde kwam ik een beetje te kort. Ik ben blij met het resultaat."