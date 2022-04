Topman van Jumbo Visma laat zich horen over zijn ploeg in de Giro

Op 6 mei start de Ronde van Italië. Topman Merijn Zeeman van Jumbo Visma licht de rol van zijn ploeg toe.

Jumbo Visma gaat met een duidelijke ingesteldheid naar de Giro d’Italia toe. “Dat betekent dat we kunnen gokken en kunnen zien hoe de dingen lopen tot aan de eerste rustdag. Als één van de drie er heel goed voorstaat, zullen we voor hem gaan, maar ze starten alle drie als klassementsrenner en dan gaan we wel zien hoe ze presteren”, zegt hij aan Indeleiderstrui.

Er wordt ook uitgekeken naar wat Tom Dumoulin kan betekenen voor de ploeg. “Tom is op dit moment in Tenerife met de ploeg. Ik heb er eigenlijk heel veel vertrouwen in dat hij het goed gaat doen in de Giro. We weten niet wat hij kan over drie weken. Hij is een speciale renner, wat het heel interessant maakt.”

Concrete verwachtingen zijn er dan ook niet. “Het is zijn eerste grote ronde sinds zijn terugkeer. Er zijn andere jongens die bewezen hebben dat ze hoger staan in de pikorde, zoals João Almeida. Ik kijk er echter wel naar uit om te zien wat Tom kan doen.”