Quick-Step 'redt' voorjaar met Luik-Bastenaken-Luik: "Normaal gezien vechten om in de ploeg te komen, nu ..."

Quick-Step - Alpha Vinyl heeft dan toch zijn monument beet met Luik-Bastenaken-Luik. Een belangrijke overwinning voor het team.

"De druk die Julian Alaphilippe zichzelf oplegde, kwam vooral van zichzelf. Maar voor de ploeg was winnen zondag heel belangrijk", aldus Klaas Lodewyck in Extra Time Koers.

Vechten

"Patrick Lefevere had weliswaar gezegd: winnen of verliezen, maandag is het terug maandag en terug koers. Maar toch: het was duidelijk dat het een heel belangrijke overwinning was."

"Normaal gezien wordt er gevochten om in de ploeg te zitten voor de Vlaamse klassiekers en nu was het zoeken om een volledige ploeg te hebben."