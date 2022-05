Hilaire Van der Schueren over contracten voor zijn renners ... en eigen toekomst: "Als ik voel dat het niet meer gaat ..."

Hilaire Van der Schueren beleeft hoogdagen als ploegleider van Intermarché-Wanty-Gobert. De resultaten zijn prima en ook de contracten lopen vlotter dan ooit.

Zaterdag verlengde het team nog goudhaantje Biniam Girmay tot 2026. "Vroeger vroegen grote renners wat we kwamen doen als we aan hun mouw trokken, nu willen ze zelf komen", aldus Hilaire Van der Schueren in Het Nieuwsblad.

Eigen toekomst?

"Zelf wil ik niet langer doortekenen voor meer dan een jaar. Als ik voel dat het niet meer gaat, dan stop ik meteen."

"Ik zal zelf de eerste zijn om de stekker eruit te halen. Met mijn gezondheid gaat het nu prima, maar hout vasthouden."