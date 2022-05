Bahrain-Victorious met Pello Bilbao en Mikel Landa naar de Giro, ook Wout Poels mee

Bahrain-Victorious pakt uit met een stevige selectie voor de Giro. Pello Bilbao en Mikel Landa gaan mee als kopman. Onder meer Wout Poels gaat mee. Het team probeert beter te doen dan de 2e plaats van Damiano Caruso vorig jaar, die niet meerijdt.

In de Giro zal Bahrain-Victorious een van de sterkste blokken zijn. De kopmannen zijn Pello Bilbao en Mikel Landa. Landa toonde in de Tirreno-Adriatico (3e plaats) en de Ronde van de Alpen (11e) al dat hij in goed conditie is dit jaar. Bilbao won dit jaar de Ronde van de Emiraten.

"Ik ben in een goede conditie", zegt Landa. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ik een goed resultaat in de Giro zal neerzetten. In de laatste rechte lijn verliep ook alles zoals gepland."

"GEBALANCEERDE PLOEG"

De kopmannen zullen bijgestaan worden door Wout Poels, die dit jaar de Ruta del Sol won, Santiago Buitrago, Jan Tratnik en Domen Novak. In de selectie zit ook spurter Phil Bauhaus, die in Hongarije al meteen voor de overwinning kan gaan.

"We hebben een heel gebalanceerde ploeg", klinkt het bij de ploeg. "Op die manier proberen we zo veel mogelijk ritten te winnen en de eindstand in het algemeen klassement mee naar huis te nemen." Vorig jaar werd Damiano Caruso 2e in de Giro. Hij is er dit jaar niet bij.