Nog langer in het peloton: SD Worx verlengt sponsorcontract tot 2026

SD Worx verlengt zijn sponsorcontract tot 2026, melden verschillende media. De ploeg met onder andere Lotte Kopecky wil de beste vrouwenploeg ter wereld blijven.

De laatste jaren wordt het vrouwenwielrennen gedomineerd door Team SD Worx. Zij willen die positie blijven houden. Daarom is het contract met SD Worx verlengd tot 2026. Oorspronkelijk liep het contract tot 2024.

"We willen de beste vrouwenploeg ter wereld blijven", zegt CEO Kobe Verdonck. "Daarnaast willen we ook meehelpen aan de verdere uitbouw van het vrouwenwielrennen."

Teammanager Erwin Janssen is in de wolken: "Die contractverlenging toont een blijk van vertrouwen van SD Worx. We willen dat zeker waarmaken. Ook kunnen we verder werken op de lange termijn, het team verder uitbouwen en toptalenten verder laten ontwikkelen. Dat is nu zeker mogelijk met een zekere periode van 4,5 jaar. Wat uitzonderlijk lang is voor het wielrennen."