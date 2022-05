Ambitieuze Mathieu van der Poel droomt van de roze trui

Mathieu van der Poel wil graag de 1e rozetruidrager in deze Ronde van Italië worden. Dat heeft hij op een persconferentie gezegd. "Ook hoop ik Verona te halen", zegt hij.

Mathieu van der Poel heeft een plan. Dat liet hij vandaag weten op een persconferentie. Hij wil graag in Hongarije de eerste drager van de roze trui worden. "Maar makkelijk wordt het niet", beseft hij. "Er zijn nog andere kandidaten en we zullen zien wie vrijdag de snelste is."

"Ook wil ik de Giro uitrijden", gaat van der Poel verder. "Net als de Ronde van Frankrijk. Dat is mijn belangrijkste doel. Het zal niet makkelijk worden, want ik heb me na het voorjaar niet lang kunnen voorbereiden. Zeker omdat het al een race tegen de klok was voor de klassiekers."

"Normaal zou ik ook de spurt hebben aangetrokken voor Tim Merlier, maar door zijn elleboogblessure moeten we iets anders verzinnen", klinkt het. "Met Jakub Mareczko hebben we een andere snelle man mee voor de sprints."