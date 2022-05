Ook op Nederlandse ex-renner woog overleden van Wouter Weylandt: "Grote zwarte rand omheen die hele Giro"

Met de Giro voor de deur kunnen we niet anders dan denken aan de overleden Wouter Weylandt, inmiddels bijna elf jaar geleden.

Pieter Weening won elf jaar geleden de vijfde Girorit, nadat een val in de derde rit Wouter Weylandt het leven had gekost. "Je merkte tijdens die hele Giro dat er een grote zwarte rand omheen zat", vertelt de Nederlandse ex-renner aan WielerRevue. "Tijdens de koers dacht ik niet zozeer aan zijn overlijden, maar buiten de koers om besefte je constant dat er iets vreselijks was gebeurd."

APART GEVOEL

Het was dus moeilijk om te genieten van sportieve successen. "Toen ik op het podium stond had ik een heel dubbel gevoel. Je bent voor jezelf blij, maar veel renners in het peloton konden op dat moment niet genieten van de sport. Dat snapte ik goed en gaf een apart gevoel."

Dat maakte de prestatie van Weening niet minder knap, ook al was het geen moment om echt te vieren. "Ik heb ervan genoten, maar minder intens dan tijdens mijn ritwinst in 2014."