Veel lof voor Philippe Gilbert: "Logisch gezien zijn palmares" en "Nu voor eindzege gaan"

Het was meer dan 2,5 jaar geleden dat Philippe Gilbert nog eens won. Na de Vuelta 2019 werd het nu de Vierdaagse van Duinkerke 2022. En dat leverde hem lof op uit alle hoeken.

Er kwam veel lof vanuit de wielerwereld voor Philippe Gilbert. En dat is volgens ploegleider Nikolas Maes geen verrassing.

Eindzege

"Iedereen heeft respect voor hem. Dat is ook logisch gezien zijn palmares. Daar wordt altijd rekening mee gehouden", aldus Maes bij Sporza.

"We hebben nu de intentie om te proberen voor de eindoverwinning te gaan, maar we zitten hier met veel concurrentie uit Franse hoek, dus dat is niet vanzelfsprekend."