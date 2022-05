Patrick Lefevere niet al te enthousiast over een buitenlandse start in een grote ronde

Patrick Lefevere wordt niet al te warm van een start in het buitenland in een grote ronde. Dat laat hij weten in zijn column in Het Nieuwsblad.

Zoals elke week heeft Patrick Lefevere een column in Het Nieuwsblad. Deze week heeft hij het over de start van een grote ronde in het buitenland.

Hij is maar matig enthousiast over een buitelandse start. Hij ziet wel dat het mooie reclame is voor de stad waar de grote ronde start. Zo'n start geeft ook extra prestige voor die grote ronde, maar hij hekelt dat de winst voor de organisatoren het verlies voor de ploegen is.

Voor hen is er een extra logistieke kost. In het geval van de Giro moet alles voorhanden zijn in Hongarije, maar later alles ook nog eens in Sicilië. De ploegen worden daar ook niet voor vergoed volgens Lefevere.

Lefevere ziet wel een voordeel dankzij de start in Hongarije. Volgende week start de Ronde van Hongarije. Dus de ploeg kan al hun materiaal dat nu al in Hongarije is voor de Giro doorschuiven naar die koers.