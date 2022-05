Van der Poel tevreden met tijdrit en extra dag in het roze: "Voor zulke prestatie zou ik vooraf getekend hebben"

Eén dag had hij op de tijdritfiets getraind en dan zo'n prestatie neerzetten. Een roze Van der Poel krijgt vleugels van die speciale trui die hij mag aantrekken.

Nadat hij vorig jaar in de Tour ook al een hele goede tijdrit reed, bewees Van der Poel nog maar eens dat hij ook deze discipline helemaal onder de knie heeft. "Voor een prestatie als deze zou ik voor de start ook al getekend hebben. Ik heb een uitstekende tijdrit gereden en kwam zelfs dicht bij de eerste plaats."

EEN DAG ERBIJ IN HET ROZE EN MISSCHIEN WEL MEER

In zijn missie waarmee hij vertrokken was, is Van der Poel geslaagd: de leiderstrui behouden. "Ik heb mezelf opnieuw een extra dag in de roze trui bezorgd. Misschien blijf ik nog wel langer dan één dag in het roze, want de etappe van morgen zal waarschijnlijk in een massasprint uitmonden."

Een overwinning, een tweede plek en na beide ritten bovenaan het klassement staan: dat is het straffe bilan van de eerste twee Giro-dagen van Mathieu van der Poel. "Het is dus duidelijk dat ik tevreden mag zijn", besluit de leider uit de Ronde van Italië.