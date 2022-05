Ontgoocheling voor Tom Dumoulin na tijdrit: "Ik had hier de winst verwacht"

Tom Dumoulin had de 3e tijd in de tijdrit in Boedapest neergezet. Hij was 5 seconden trager dan Simon Yates. "Op de klim voelde ik dat ik mezelf aan het opblazen was", zegt Dumoulin.

Tom Dumoulin was een van de favorieten voor de dagwinst in de tijdrit en om eventueel de roze trui van Mathieu van der Poel over te nemen. Voor de roze trui was van der Poel te sterk. De dagwinst had Dumoulin evenmin.

"Het was nochtans een goede tijdrit", zegt Dumoulin. "Ik was ervan overtuigd dat ik er de winst mee zou pakken, maar op de klim voelde ik dat ik mezelf aan het opblazen was."

"Ik ben ontgoocheld dat ik niet heb gewonnen", gaat Dumoulin verder. "Want ik had hier de winst verwacht. Anderzijds voelde ik me wel goed en sterk. Dat is iets om mee te nemen naar de toekomst toe."