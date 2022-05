Ereplaats en andere trui om te dragen voor Girmay: "Geen grote achterstand op Van der Poel in puntenklassement"

Girmay mocht weer een andere trui aantrekken, de paarse deze keer. Die behoort wel aan Van der Poel toe, maar die draagt natuurlijk het roze al.

Na het dragen van de witte trui in de tijdrit, mocht Girmay de paarse puntentrui aantrekken in de derde etappe in de Giro. Die is momenteel nog van Van der Poel, maar de ambitie is aanwezig bij Girmay om die echt over te nemen. "Naast mijn vierde plaats heb ik onderweg ook enkele puntjes voor de paarse trui gesprokkeld, want in het klassement heb ik geen grote achterstand op Mathieu van der Poel."

INTENS GEVECHT VOOR POSITIONERING

Ook een ereplaats dus in de rit met aankomst in Balatonfüred voor Girmay. Hoe was die verlopen? "De finale ging hard en het gevecht voor de positionering was intens. Maar mijn ploeggenoten hebben opnieuw fantastisch werk geleverd om mij in deze snelle slotfase in de voorste gelederen te houden. Het is dankzij Barnabás Peák, Aimé De Gendt en Loïc Vliegen dat ik de sprint vanuit een perfecte uitgangspositie kon beginnen."

Op dat opgenblik zag Girmay het nog zeker zitten met het oog op een topuitslag. "Ik voelde me goed en wilde alles geven om als eerste over de streep te komen, maar ik was omringd door andere sprinters en vond geen doorgang."