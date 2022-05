Jürgen Van den Broeck vindt de etappe naar de Etna vroeg in de Giro een goed idee

Vandaag staat in de Giro al een bergetappe met aankomst op de Etna op het menu. Voor Jürgen Van den Broeck is dat een goed idee om dat al in de 4e etappe te doen. Dat zegt hij aan Het Nieuwsblad.

In de 4e etappe van de Giro is er al meteen een aankomst bergop naar de Etna. Volgens Jürgen Van den Broeck wordt er gezegd dat renners moeten groeien in een grote ronde. Dat laat hij weten aan Het Nieuwsblad. Al is hij daar niet mee akkoord. SCHIFTINGEN Volgens Van den Broeck moet je er vanaf dag 1 staan en dan mag het klassement al vroeg door elkaar geschud worden. Zo komt er meer rust in het peloton en probeert niet iedereen te wringen voor een goede positie in het peloton, omdat hij de leiderstrui nog kan pakken. Van den Broeck denkt niet dat er meteen vol gaat gekoerst worden op de Etna. Wel denkt hij dat sommige renners al tijd gaan verliezen, want sommigen gaan zich al willen testen volgens hem en dat gaat tot de eerste schiftingen leiden.