Lennard Kämna na zijn zege op de Etna: "Ik had een afspraak met Lopez"

Lennard Kämna heeft de etappe op de Etna gewonnen. Dat was in samenspraak met zijn medevluchter Juan Pedro Lopez.

In de slotkilometers reden Lennard Kämna en Juan Pedro Lopez samen op kop. Nadat Kämna een halve minuut had goedgemaakt op Lopez.

"Daarna was het snel duidelijk dat we best een afspraak zouden maken", zei Kämna achteraf. "Ik de rit en Lopez de roze trui, want hij stond het best geplaatst in het algemeen klassement. Ik ben uiteindelijk blij om de etappe te winnen. Dat zorgt ook voor minder stress binnen de ploeg."

Kämna heeft dankzij zijn overwinning ook de bergtrui. Hij zal die al zeker tot de 7e rit kunnen behouden. Dan zijn er pas weer veel bergpunten te verdienen in de rit naar Potenza.