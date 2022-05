Mauri Vansevenant ontgoocheld na 5e plek: "Ik zat in een perfecte situatie"

Mauri Vansevenant is 5e geëindigd in de rit met aankomst op de Etna. Achteraf was hij ontgoocheld om het resultaat. Zo laat hij weten aan Sporza.

In de rit naar de Etna zat Mauri Vansevenant in de vroege vlucht met 14 renners. Hij was de best geplaatste in de kopgroep en lang reed hij virtueel in het roze.

"Toen Lennard Kämna op zo'n 7 kilometer vertrok, voelde ik dat mijn benen volliepen", zegt hij aan Sporza. "Daarvoor zat ik heel lang in de perfecte situatie om de roze trui te veroveren. Nadien is het heel teleurstellend dat je op het einde net te kort komt. Ik heb gedaan wat ik kon, maar was op het einde aan het sterven."

"Nadat Kämna vertrok heb ik geprobeerd om de schade zo veel mogelijk te beperken", gaat Vansevenant verder. "Uiteindelijk moest ik sprinten met Sylvain Moniquet, maar dat was een sprint van de stervende zwanen." Vansevenant eindigde uiteindelijk 5e.