PREVIEW: Wat gebeurt er op de Etna?

In de 4e rit krijgt het peloton al een zware aankomst bergop in deze Giro. De Etna is zo de 1e scherprechter in deze Giro.

De 4e rit vertrekt in Avola en de aankomst ligt op de Etna aan de kant van Rifugio Sapienza. De rit is 172 km lang.

Onderweg gaat het dwars door het Siciliaanse binnenland. Er moet heel wat geklommen worden, maar er zijn onderweg geen officiële beklimmingen.

De slotklim naar de Etna is 22,8 km lang. Het gemiddelde stijgingspercentage is 5,9%. Die kant van de Etna is in het verleden al beklommen, maar het laatste stuk is nieuw. In de laatste 100'en meters is de weg afgevlakt.

Na deze rit zullen we zien wie bergop de sterksten zijn in deze Giro. Simon Yates, Richard Carapaz en Joao Almeida zullen deze etappe met rood aangestipt hebben in hun agenda.