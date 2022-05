🎥 Een vrijgevige koersdirecteur bij de start in Catania

De start van de 5e rit in de Giro is in Catania. Koersdirecteur Mauro Vegni was bij de start heel vrijgevig.

In de neutrale zone rijden de renners altijd heel kort bij de wagen van de koersdirectie. De koersdirecteur overschouwt ondertussen het veld. De koersdirecteur van de Giro, Mauro Vegni, dacht dan maar iets speciaals te doen. Hij deelde bij de start in Catania aardbeien uit aan de renners. Al was niet iedereen even happig. 😋😋😋#Giro pic.twitter.com/cQNrb6cVhq — Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2022