Intermarché-Wanty-Gobert laat zich ook in Giro zien: "Tot in de zwaarste ritten tonen"

Rein Taaramäe van Intermarché werd in de Etna-etappe van de Giro knap derde na Lennard Kämna en Juan Pedro López.

Taaramäe hoopte stiekem om net als in de Vuelta van vorig jaar met een knappe stuntzege uit te pakken, maar het draaide niet zo uit. “Ik heb deze Ronde van Italië goed voorbereid en vandaag was een perfecte dag om in de ontsnapping te gaan”, klinkt het bij WielerFlits.

Het lukte echter niet, omdat het lichamelijk wat te zwaar werd. “Het is dankzij mijn ervaring dat ik op het podium eindigde vandaag, want mijn lichaam wilde niet meewerken. Ik voelde me namelijk niet super en had een moeilijk moment wanneer López en Kämna versnelden.”

Hij vond uiteindelijk zijn tweede adem en kon de derde plek veilig stellen. De ambities blijven groot voor de komende weken. “Ik geloof in de strategie van onze sportdirecteurs Valerio Piva en Steven De Neef, die ervoor zullen zorgen dat ik me tot in de zwaarste ritten in de derde week zal tonen in steun van mijn ploeggenoten of op jacht naar een ritzege!”