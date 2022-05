Mathieu van der Poel verwacht een massasprint in Messina

Mathieu van der Poel denkt dat het vandaag een massasprint wordt. Dat laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

Vanaf de 5e rit is Mathieu van der Poel niet meer in zijn roze trui te bewonderen. Hij zal rondrijden in de paarse puntentrui.

Onderweg naar Messina is er nog een lange klim. Aan Het Nieuwsblad laat van der Poel weten dat het spijtig is dat die klim zo ver van de streep ligt. Zo is het moeilijk om volgens hem de sprinters te lossen.

Zelf gaat van der Poel nog afwachten hoe de benen zullen aanvoelen. Al verwacht hij er niet veel van. Ook denkt hij dat een ontsnapping moeilijk wordt, omdat de sprintersploegen zich na de klim zullen organiseren. Hij denkt dat ze zullen sprinten in Messina.