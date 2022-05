Veronica Ewers wint de eendagskoers in Pamplona

Veronica Ewers heeft de Clasica Feminas de Navarra gewonnen. Ze kwam na een solo van 8 km als 1e over de finish in Pamplona.

Een dag na de Emakumeen Nafarroako Klasikoa stond voor de vrouwen de Clasica Feminas de Navarra op het programma. Dat is een eendagskoers die start en finisht in Pamplona. Onderweg waren er 7 muren en 1 berg verspreid over zo'n 125 km.

In het begin waren er een aantal kleine ontspanningen. Iets over halfweg ontsnapte een viertal: Mireia Benito Pellicer, Veronica Ewers, Kristen Favilawne en Ane Santesteban Gonzalez.

Op 8 km van de streep besliste Ewers van EF Education om uit het kwartet te ontsnappen. Ze overleefde de laatste steile stroken en kwam solo alleen over de finish.