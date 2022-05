Collectieve beslissing drong zich op bij Quick-Step Alpha Vinyl na het lossen van Cavendish

Het was niet meteen het ideale verloop voor Quick-Step op weg naar Messina, met Cavendish die zoals verwacht moest lossen op de klim.

Daardoor had Quick-Step niet zijn beste sprinter om te spurten aan de aankomst. Cavendish werd wel omringd door heel wat ploegmaats, onder wie Michael Mørkøv, die aan de aankomst VeloNews te woord stond. "Op de top van de klim zaten we op twee minuten. We wisten dat het moeilijk ging zijn om die kloof te dichten. Ik denk dat we een minuut wonnen bij het achtervolgen, maar nadien verloren we opnieuw tijd."

Dat zette ze bij Quick-Step toch aan het denken. "We moesten een beslissing nemen of het de moeite was om al onze energie te steken in die laatste zestig kilometer of het beter was om die te sparen voor de volgende dagen. Die beslissing hebben we samen genomen. We wisten allen dat we ons zouden opbranden als we zouden blijven achtervolgen in die laatste zestig kilometer."

AL SNEL EEN NIEUWE KANS

Ook een reden die bijdroeg tot de keuze om zich wat te sparen, is dat in de zesde rit in principe opnieuw een sprinterskans volgt. In de vijfde etappe naar Messina moest Davide Ballerini dan maar het maximale er zien uit te halen. Dat was een vierde plaats.