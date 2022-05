Antonio Tiberi wint de slotetappe in Hongarije, Eddie Dunbar is eindwinnaar

Eddie Dunbar heeft de Ronde van Hongarije gewonnen. Antonio Tiberi won de slotetappe.

De laatste etappe in de Ronde van Hongarije was de koningenetappe. Ze vertrok in Miskolc en kwam toe in Gyöngyös-Kekestetö. Er waren 2 zware beklimmingen onderweg en de aankomst was boven op een berg.

In de vroege vlucht zaten 6 renners met daarbij Jens Reynders. Het peloton liet niet betijen en gaf een voorsprong van maximaal anderhalve minuut. Op de 2e beklimming van de dag sloten 2 extra renners aan bij de kopgroep. Reynders probeerde met een andere metgezel om nog het peloton voor te blijven, maar ook zij werden gegreven.

Op de slotbeklimming werd er vooral tempo gereden door de ploegen. Eerst was er Adria Mobil, dan bepaalden Bora-Hansgrohe en INEOS Grenadiers achtereenvolgens het tempo. Antonio Tiberi en Eddie Dunbar vielen aan. Zij sprinten om de zege. Tiberi won. Dunbar van INEOS pakte de eindzege.