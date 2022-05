Elke Weylandt over de passage van de Passo del Bocco: "Het wordt een rare dag"

In de 12e rit passeert de Giro weer langs de Passo del Bocco, waar 11 jaar geleden Wouter Weylandt verongelukte. "Het wordt een rare dag", vertelde zus Elke Weylandt aan Sporza.

Op 9 mei 2011 overleedt Wouter Weylandt na een val in de afdaling van de Passo del Bocco. Hij bleef met zijn pedaal steken achter een muurtje en een zware val was het gevolg. 11 jaar later op 19 mei doet de Giro die beklimming voor de 1e keer opnieuw aan.

"Waarom moet dat nu?" vroeg Wouters zus Elke Weylandt zich af in De Tribune, een podcast van Sporza. "Dat is een moeilijke afdaling. Mijn broer is wel niet op een moeilijk stuk gevallen, maar dan nog. Ik weet wel dat ze die berg ooit wel een keer opnieuw in het parcours moeten opnemen, maar voor ons zal die berg altijd een vermaledijde plek blijven."

"Ik weet nog niet of ik ga kijken, maar waarschijnlijk wel", gaat Weylandt verder. "Het wordt sowieso een rare dag. Ook voor de renners die mijn broer goed gekend hebben en nu weer meerijden in de Giro. Het zal voor hen een speciaal moment zijn om voorbij dat punt te komen."