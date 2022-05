Na enkele incidenten: de renners moeten de prosecco op het podium niet meer zelf ontkurken in rit 12

De prosecco zal wellicht in de Giro niet meer voor slachtoffers zorgen. De fles prosecco stond na de 12e rit zonder kurk op het podium.

In de Giro 2022 waren al een aantal incidenten geweest door de prosecco op het podium. Eerst was er Mathieu van der Poel, dan was er Koen Bouwman en ten slotte ook Biniam Girmay. De 1e 2 kwamen er nog met de schrik vanaf, toen ze de fles prosecco ontkurkten. Biniam Girmay had minder geluk. Hij moest opgeven door een blessure aan zijn oog.

Vanaf de 12e rit lijkt de Giro te hebben beslist om de fles zonder kurk op het podium te zetten. Dat om verdere incidenten te vermijden.