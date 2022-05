🎥 Prachtige en unieke beelden: Bas Tietema giet calvarietocht in Parijs-Roubaix in filmpje

Nagenoeg elke Parijs-Roubaix is er wel eentje. Een renner die niet van opgeven weet en ruim na het overschrijden van de tijdslimiet over de piste rolt in Roubaix. Dit jaar was het niemand minder dan Bas Tietema.

Tietema is bezig aan zijn eerste volwaardige seizoen als prof nadat hij als junior uit het wielrennen stapte. Wat daarna volgde was een zeer succesvolle YouTube-reeks 'Tour de Tietema' en sinds dit jaar is hij ook profrenner bij Bingoal-Pauwels Sauzen. Ruim een uur nadat winnaar Dylan Van Baarle over de meet rolde, kwam ook Tietema de piste opgedraaid en bereikt hij de finish in Parijs-Roubaix. Ruim na de tijdslimiet, maar uitrijden was voor hem prioriteit nummer één. Van zijn calvarietocht heeft hij nu een filmpje gemaakt en dat ook gedeeld via youtube. Het levert uiteraard prachtige beelden op.