Van der Poel maakt al langer gebruik van 'armband' en had vorig jaar in de Tour meer last van de stress van de leider

In het Giropeloton zijn de 'armbandjes' hot. Mathieu van der Poel droeg tijdens zijn periode als leider zelfs een roze bandje, helemaal in overeenstemming met zijn outfit.

Het Nieuwsblad schetst het verhaal achter die bandjes. Het zijn energiebandjes die renners om de pols doen en waar ze het volume van hun inspanningen en herstel mee meten. Whoop is het bedrijf achter deze bandjes en is één van de partners van Alpecin-Fenix.

LIEVER GEEN SATURATIEMETER

Ook Mathieu van der Poel doet er dus beroep op en maakte er zelfs al gebruik van voor het bedrijf een partnership sloot met het team. Van der Poel gebruikt immers liever zo'n bandje dan een saturatiemeter te moeten hanteren om zicht te krijgen op de ochtendpols.

Zo kan onder andere bekeken worden of Van der Poel veel last heeft van de stress die een leiderstrui in een grote ronde met zich meebrengt. Dat viel in de Giro nogal mee, vertelt hij zelf. In de Tour van vorig jaar vond Van der Poel het erger.