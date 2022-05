🎥 Opnieuw Intermarché-Wanty-Gobert boven: Jan Hirt wint de loodzware bergetappe naar Aprica, Richard Carapaz blijft leider

Jan Hirt heeft de loodzware bergetappe naar Aprica gewonnen. Hij kwam solo aan. Richard Carapaz blijft leider.

De 16e rit oogde op papier loodzwaar, maar dat deerde het peloton niet om al van bij de start erin te vliegen. Er was een grote strijd voor de vroege vlucht. Na meer dan een uur kon een omvangrijke groep in meerdere schuiven wegrijden. Daarbij de Belgen Mauri Vansevenant en Sylvain Moniquet. Ook Alejandro Valverde, Lennard Kämna, Simon Yates, Guillaume Martin, Hugh Carty, Koen Bouwman en Giulio Ciccone zaten in de kopgroep.

Na de 1e klim gingen Valverde, Bouwman, Kämna, Lorenzo Rota, Thymen Arensman, Wout Poels en Chris Hamilton in de aanval. Hun verschil liep op naar bijna 5 minuten. Op de Mortirolo sloten Jan Hirt en Carthy aan. Hamilton moest lossen. In het peloton zette Vincenzo Nibali zijn ploeg op kop. In de afdaling nam hij zelf de koppositie om de anderen onder druk te zetten. Domenico Pozzovivo kwam daarbij ten val, maar die kon terugkeren in het peloton.

In het peloton zette Bahrain-Victorious zich ondertussen ook aan kop. Daardoor verkleinde het verschil met de kopgroep. In de afdaling van een tussenklim viel Kämna aan in de kopgroep. Op de laatste klim van de dag gingen Arensman en Hirt op en over Kämna. In de groep der favorieten viel Mikel Landa aan. Enkel Jai Hindley en Richard Carapaz konden volgen.

Op de laatste stroken van de Santa Catarina liet Hirt Arensman achter. Hirt gooide zich als een steen naar beneden. Hij kon volhouden en bezorgt zo Intermarché-Wanty-Gobert een 3e ritzege. De leiderstrui van Carapaz kwam niet in gevaar.