Sven Nys ziet evolutie bij de wegrenner in Thibau: "Je moet hem af en toe afremmen, maar ambitie tonen mag"

Zijn derde plek in de Antwerp Port Epic bewijst dat Thibau Nys ambitie mag koersten op de weg. Sven ziet bij zijn zoon ook een duidelijke evolutie.

"Hij heeft aan zijn positie gewerkt en zit veel aerodynamischer dan vorig jaar", verklaart Sven Nys over Thibau bij Sporza. "Als crosser was dat veel minder aan de orde, maar met de ambitie die hij nu op de weg heeft, wordt daar wat meer inspanning geleverd."

ZO WEINIG MOGELIJK IN DE WIND

De omkadering van Thibau zet daar dus op in. "Hij heeft zich professioneel laten begeleiden om - vooral ook in combinatie met de tijdritfiets - de juiste positie te vinden en zo weinig mogelijk wind te vangen. Hij maakt zich heel klein in het peloton waardoor hij minder wattage zal moeten trappen dan in het verleden."

Het enthousiasme is groot bij Thibau. Het verstandig aanpakken, blijft de boodschap. "Je moet hem af en toe afremmen en laten beseffen dat hij nog altijd maar 19 jaar is en nog heel veel stappen moet maken. Maar ambitie tonen mag uiteraard."