Ploegleider schat de kansen van Remco Evenepoel op eindzege in Noorwegen in

Remco Evenepoel pakte de eerste rit van de Ronde van Noorwegen. Het is nu zien of hij de leidersplaats kan vasthouden.

Na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik leverde de eerste koers die hij reed meteen een overwinning op. “Het was een rit die hem moest liggen”, zegt ploegleider Tom Steels bij Sporza. “De laatste twee kilometer waren steil. We wilden met het oog op het klassement zeker geen tijd verliezen, maar Remco kon uiteindelijk zelfs winnen.”

“Je ziet dat zijn explosiviteit verbeterd is. Hij kan bergop nu duidelijk een stevigere versnelling plaatsen. Daar heeft Remco aan gewerkt en dat loont.”

De leiderstrui verdedigen is geen doel op zich, maar het kan wel. “Woensdag is er een korte rit, waarin de kans vrij groot is op een massasprint. Daar willen we onze jonge Brit Ethan Vernon een kans geven. Donderdag wacht dan een hele zware slotklim, die waarschijnlijk beslissend zal zijn voor het klassement. Daar rijden de renners bijna 8 kilometer aan 9 procent. Dat wordt sowieso een eerlijke rit. Daar zal duidelijk worden wie goede benen heeft.”