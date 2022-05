Cian Uijtdebroeks in de Ronde van Noorwegen om uiteindelijk ronderenner te worden

Cian Uijtdebroeks rijdt mee rond in de Ronde van Noorwegen. Uiteindelijk wil hij ronderenner worden, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

In de Ronde van Noorwegen rijdt er naast Remco Evenepoel nog een andere jonge renner met veel potentieel. Cian Uijtdebroeks staat na 4 ritten 8e in het klassement op 2'46" van leider Evenepoel. Straf voor iemand die nog maar 19 is en de beloftecategorie heeft overgeslagen.

Aan Het NIeuwsblad liet Uijtdebroeks weten dat zijn prestaties in de rit naar de zware slotbeklimming van de Gaustatoppen cijfermatig zijn beste resultaat ooit is bij de profs. Hij is daar heel trots over. Al weet hij ook dat de cijfers die hij trapt nog niet in de buurt komen van die van Evenepoel. Die zijn voorlopig onbereikbaar voor hem. Logisch, omdat Evenepoel 3 jaar ouder is. Daarom wordt Uijtdebroeks ook niet graag vergeleken met Evenepoel.

Het doel van Uijtdebroeks is om ronderenner te worden. Klimmen gaat al goed en zal verder verbeteren door ouder te worden, maar hij verliest nog wat tijd in waaiers bijvoorbeeld. Dus dat is een deel dat hij verder moet ontwikkelen. Al leert hij daarin snel. In de 2e etappe was hij nog niet mee. In de 3e etappe wel.