Iljo Keisse als toekomstig ploegleider: "Ik ben supercontent dat ik meteen ploegleider kan worden"

Iljo Keisse wordt na dit seizoen ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl. "Er zijn enkel nog wat punten en komma's te bespreken", zegt hij in een interview aan Het Laatste Nieuws. "Ik ben supercontent dat ik meteen ploegleider kan worden.

Na dit seizoen zit het erop. Dan is Iljo Keisse geen renner meer. Nadien gaat hij aan de slag als ploegleider. Al moeten er nog enkele details afgehandeld worden. Dat blijkt uit een interview van Keisse aan Het Laatste Nieuws: "We zitten op dezelfde lijn. Ik wil dat doen en Patrick Lefevere wil verjongen in de staf."

"Ik ben ook 20 jaar prof geweest en heb geen andere interesses", gaat Keisse verder. "Ik ben gewoon een vakidioot en had schrik voor het zwarte gat. Daarom ben ik supercontent dat ik meteen kan beginnen als ploegleider."

"Nu ga ik nog veel fietsen als ik thuis ben", gaat Keisse verder. "Maar de trainingen in de regen zal ik niet missen. Ik ben niet zo lang geleden 2 keer lek gereden toen het aan het regenen was. Ik wou mijn fiets in 2 breken, want ik had het gewoon gehad. Als ik na mijn carrière thuis ga zijn, zal ik nu telkens thuis zitten en zal ik dan echt beschikbaar zijn voor mijn gezin."