Matteo Sobrero wint de slottijdrit: "Voor mij lag de finish op de klim"

Matteo Sobrero was de winnaar van de afsluitende tijdrit in de Giro. "De finish lag voor mij op de top van de klim", zei hij achteraf.

De afsluitende rit van de Giro werd nog gewonnen door Matteo Sobrero. Hij was 23 seconden sneller dan Thymen Arensman en 40 seconden sneller dan Mathieu van der Poel.

"De zege is geweldig", liet Sobrero weten via zijn ploeg. "Ik moet alles nog laten bezinken, maar ik ben samen met mijn ploeg heel tevreden. We hebben beide tijdritten in de Giro gewonnen. Daarmee plukken we de vruchten van het harde werk tijdens de winter, toen we voor de tijdritten samenwerkten met onze partners."

"Voor mij lag finish op de top van de beklimming", ging het verder. "Ik heb tot dan alles gegeven en daarna in de afdaling moest ik gewoon niet instorten en alles wat ik nog had, blijven geven."