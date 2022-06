🎥 Quick-Step blikt met uitgebreide video terug op de Giro: ritzege van Cavendish en zoveel meer komt aan bod

Drie weken Giro, dat zindert na, ook bij Quick-Step. Mark Cavendish zorgde voor een ritzege voor de Wolfpack in de eerste grote ronde van het jaar.

Dat en nog veel meer komt aan bod in een video van maar liefst 21 minuten dat Quick-Step Alpha Vinyl op zijn YouTube-kanaal plaatste. Sam Baguet goot de Giro van de ploeg van Patrick Lefevere in een video, die de koersbeleving bij het team toont, van de voorbereiding tot etappe na etappe.

Het hoogtepunt van de Giro voor Quick-Step kwam er al snel aan, in de derde etappe. Mark Cavendish sprintte naar ritwinst op de derde en laatste dag in Hongarije. Dat lijkt een vanzelfsprekend succes voor Quick-Step, maar dat is het niet. De ploeg had al verschillende jaren geen rit meer gewonnen in de Giro.

Dat dit nu wel verwezenlijkt werd, maakte er een geslaagde Giro van voor Quick-Step. Er werd nog wel enkele malen jacht gemaakt op een tweede ritzege, maar die kwam er niet. Voorts gaf Quick-Step de voorbije Giro kleur met onder meer de vele aanvallen van Mauri Vansevenant.