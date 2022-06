Na drie jaar eerste bewijs van progressie: de weg van Christopher Froome om op dit punt te belanden

Het is een moeilijke weg geweest, maar eindelijk is er een teken van progressie bij Christopher Froome. Hoerastemming zal er bij de Brit niet zijn, wel het gevoel dat hij van de laatste jaren van zijn carrière nog iets kan maken.

Het was toch even blinken met de ogen om te zien of we het juist hadden. Jawel, bij aanvang van de slotbeklimming in de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes zat Froome nog altijd bij de ferm uitgedunde kopgroep. Kort nadien moest de viervoudig Tourwinnaar lossen, maar voor het eerst kon hij in een wedstrijd laten zien dat hij beter aan het worden is. Een overzicht van zijn weg van de laatste jaren.

12/06/2019: daarvoor moeten we terugkeren naar het noodlottige moment in 2019. Froome knalt bij de verkenning van een tijdrit in de Dauphiné tegen een muur aan. De averij is niet te overzien, met breuken aan het rechterdijbeen, de rechterelleboog en enkele ribben.

08/11/2019: in de eerste maanden na zijn valpartij moet Froome verschillende operaties ondergaan. Desondanks spreekt hij meteen de ambitie uit om terug te keren naar de top van het profwielrennen.

23/02/2020: Froome staat aan de start van de eerste rit van de UAE Tour. Zijn eerste koersdag sinds zijn val acht maanden voordien.

09/07/2020: nadat de geruchtenmolen over een vertrek bij Ineos al een hele tijd aanzwengelde, is het in juli van 2020 helemaal zeker. Froome verlaat aan het einde van dat jaar Ineos voor Israel Start-Up Nation. Het einde van zijn tijdperk bij de ploeg waarbij hij zovele successen boekte.

19/08/2020: Ineos kondigt aan dat het Froome niet meeneemt naar de Tour. De Brit erkent ook zelf dat zijn niveau op dat moment niet goed genoeg is voor een Tour-deelname.

20/10/2020: Froome rijdt wel de Vuelta, maar moet in de eerste zware rit vroeg lossen en komt al snel op grote achterstand te staan.

15/06/2021: ook bij zijn nieuwe ploeg Israel-Start Up Nation blijft de verbetering van het niveau van Froome uit. Hij gaat puur als wegkapitein naar de Tour.

31/05/2022: ondanks kritiek van buitenaf en ook groeiende twijfels in zijn entourage, blijft Froome zijn geloof in een vijfde Tourzege uitspreken. Het lijken maar loze woorden, tot hij in de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes naar een verdienstelijke elfde plaats rijdt. Dat maakt hem nog niet opnieuw een klassementsman voor het rondewerk, maar voor het eerst is een teken van progressie duidelijk zichtbaar.